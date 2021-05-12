روسيا تؤكد اتخاذ مصر إجراءات كافية لتقليل المخاطر الأمنية والصحية قبل عودة الطيران العارض

أكد نائب وزير الخارجية الروسي أوليغ سيرومولوتوف الأربعاء، أن مصر اتخذت كافة التدابير، لتقليل المخاطر الأمنية والوبائية، مشيراً إلى أن الجانب الروسي سيبقي مسألة أمن الطيران مع مصر تحت السيطرة. وعلَق سيرومولوتوف، في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك”، على الاستئناف الكامل للطيران مع مصر، قائلا، “استئناف الطيران العارض جاء نتيجة العمل المشترك للمختصين الروس والمصريين، لتحسين مستوى الأمن بمطارات منتجعات البحر الأحمر بمدينتي شرم الشيخ والغردقة. قام خبراءنا بزيارة الموانئ الجوية المذكورة عدة مرات، وفحصوا آليات التحكم فيها وعمل الأفراد”.

وأضاف سيرومولوتوف، “إجراءات التفتيش التي تمت هناك، أظهرت أن مصر اتخذت كافة الإجراءات الممكنة، لتقليل المخاطر المرتبطة بضمان الأمن، بما في ذلك من وجهة النظر الوبائية”؛ لافتاً إلى أن ذلك يسمح بفتح الخط الجوي مع شرم الشيخ والغردقة، بعد مرور خمس سنوات.

وكان مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا، أعلن، في وقت سابق، أنه سيتم الإعلان عن عدد الرحلات الجوية من روسيا إلى الغردقة وشرم الشيخ، في النصف الثاني من أيار/مايو.

وفي إطار تنفيذ الأمر الخاص بتوسيع الحركة الجوية، وفقًا للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين رئيسي روسيا ومصر، فلاديمير بوتين، وعبد الفتاح السيسي، توصلت مجموعة العمل إلى نتيجة مفادها أنه من الممكن فتح رحلات جوية لمدينتي الغردقة وشرم الشيخ.

وتوقفت الرحلات الجوية بين روسيا والمطارات المصرية، منذ خريف 2015، في أعقاب سقوط طائرة ركاب روسية في شبه جزيرة سيناء ومصرع من فيها؛ قبل أن تعود بين موسكو ومطار القاهرة الدولي، في 2018، بعد الاتفاق على مجموعة من التدابير الأمنية.

وتسعى مصر لاستكمال الإجراءات الأمنية في مطاري الغردقة وشرم الشيخ، لاستئناف وصول الرحلات الروسية للمقاصد السياحية على شواطئ البحر الأحمر.

المصدر: سبوتنيك