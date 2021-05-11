السيد الحوثي حول التطورات في فلسطين: سنبقى على تنسيق مستمر مع الإخوة في المقاومة

قال قائد حركة أنصار الله في اليمن السيد عبد الملك بدرالدين الحوثي في رسالة له الثلاثاء بشأن آخر التطورات في فلسطين والاعتداءات الاسرائيلية “نتابع باهتمام كبير التطورات على الساحة الفلسطينية إثر التصعيد الذي يقوم به العدو الإسرائيلي واستهدافه المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح”.

وأكد السيد الحوثي “الوقوف بشكل تام مع الشعب الفلسطيني ومقاومته”، وتابع “نشيد بما يقوم به الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة من تصدٍ لهذه الاعتداءات الإسرائيلية”، واضاف “نؤكد أننا سنبقى على تنسيق مستمر مع الإخوة في حركات المقاومة في فلسطين ومحور المقاومة”.

ودعا السيد الحوثي “الشعب اليمني العزيز إلى المبادرة بالتبرعات المالية لدعم الشعب الفلسطيني ومقاومته”، وتابع “سننسق مع ممثلي حركات المقاومة الفلسطينية في صنعاء لاستلام التبرعات المالية”.

المصدر: المسيرة نت