روسيا تسجل 8386 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 376 حالة وفاة خلال 24 ساعة

أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا، اليوم الجمعة، تسجيل ارتفاع في أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد مقارنة بأعداد أمس، وذلك بتسجيل 8 آلاف 386 حالة إصابة خلال 24 ساعة.

وجاء في بيان المقر “تم تسجيل 8 آلاف 386 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في 83 إقليم روسي خلال الـ 24 ساعة الماضية، من بينهم 1154 حالة إصابة بدون أعراض، وهو ما يمثل 13.8 بالمئة من المصابين”.

وأشار البيان إلى أن أكبر عدد من الإصابات تم تسجيله كان في العاصمة الروسية موسكو بتسجيل 2846 حالة إصابة، تليها مدينة سان بطرسبرغ بـ 722 إصابة، ثم ضواحي موسكو بـ 608 إصابة.

كما أشار البيان إلى وفاة 376 شخصا خلال الـ 24 ساعة الماضية إثر الإصابة بالفيروس، من بينهم 60 شخصا في العاصمة موسكو، ليبلغ إجمالي الوفيات 112 ألف 622 حالة وفاة.

فيما نوه البيان إلى تعافي 8 آلاف 022 شخصا من الإصابة بالفيروس خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، بذلك يبلغ عدد المتعافين منذ بدء الجائحة 4 ملايين 480 ألف 360 شخصا. وفي العاصمة موسكو تعافى – 2262، وسانت بطرسبرغ – 871 ، أما مقاطعة ضواحي موسكو – 428.

يذكر أن أعداد الإصابة بفيروس كورونا في روسيا منذ بدء الجائحة قد بلغت 4 ملايين و 863 ألفا و514 حالة، بمعدل زيادة قدرة 0.17 بالمئة

المصدر: سبوتنيك