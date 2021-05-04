الصحة الفلسطينية: تسجيل 13 وفاة و718 إصابة جديدة بكورونا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 4 2021 - 18:12

الصحة الفلسطينية: تسجيل 13 وفاة و718 إصابة جديدة بكورونا

منذ 1 ساعة 4 May، 2021
العلم الفلسطيني
عربي وإقليمي - فلسطين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الثلاثاء انه تم تسجيل 13 وفاة و718 إصابة جديدة بوباء كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة أنه “تم تسجيل 6 وفيات في الضفة الغربية: جنين 1، رام الله والبيرة 1، ضواحي القدس 1، طولكرم 1، نابلس 2″، وتابعت “تم تسجيل 7 وفيات في قطاع غزة”.

وأشارت الوزارة إلى أن “الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: جنين 44، طولكرم 24، نابلس 66، الخليل 50، سلفيت 9، قلقيلية 8، رام الله والبيرة 48، ضواحي القدس 3، بيت لحم 5، طوباس 2، أريحا والأغوار 1، قطاع غزة 458”.

المصدر: فلسطين اليوم

التعليقات

ذات صلة