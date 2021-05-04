الصحة الفلسطينية: تسجيل 13 وفاة و718 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الثلاثاء انه تم تسجيل 13 وفاة و718 إصابة جديدة بوباء كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة أنه “تم تسجيل 6 وفيات في الضفة الغربية: جنين 1، رام الله والبيرة 1، ضواحي القدس 1، طولكرم 1، نابلس 2″، وتابعت “تم تسجيل 7 وفيات في قطاع غزة”.

وأشارت الوزارة إلى أن “الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: جنين 44، طولكرم 24، نابلس 66، الخليل 50، سلفيت 9، قلقيلية 8، رام الله والبيرة 48، ضواحي القدس 3، بيت لحم 5، طوباس 2، أريحا والأغوار 1، قطاع غزة 458”.

المصدر: فلسطين اليوم