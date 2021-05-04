ايران..المصادقة على مقترحات وزارة الاقتصاد لتحقيق الازدهار في سوق الرساميل

عقد المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي في الجمهورية الاسلامية الايرانية اجتماعاً له الاثنين برئاسة الرئيس الايراني حسن روحاني وبحضور رئيسي السلطتين التشريعية محمد باقر قاليباف والقضائية آية الله ابراهيم رئيسي وسائر اعضاء المجلس، للبحث في اوضاع سوق الرساميل وسبل انعاش هذه السوق.

وفي ضوء تأكيد رؤساء السلطات الثلاث على تقديم السبل واتخاذ السياسات اللازمة لرفع مشاكل سوق الرساميل وتنميتها وازدهارها، فقد تم طرح وتصديق مقترحات وزارة الاقتصاد والمالية والتي تم اعدادها عن طريق منظمة البورصة والاوراق المالية وجرت مناقشتها في لجنة التنسيق الاقتصادي للحكومة.

وفي مستهل الاجتماع اشار رئيس الجمهورية حسن روحاني الى أن “العدالة هي من اهم اهداف الجمهورية الاسلامية الايرانية ويجب ان تستمر جميع الجهود والخطط في مسار تحقيق هذه الهدف الكبير والمهم”.

المصدر: ارنا