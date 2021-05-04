سفير ايران بالكويت: الدول الخلیجیة ترحب بالتقارب في وجهات النظر بين ايران ودول 4+1

أعلن السفير الايراني لدى الكويت محمد ايراني أن “الدول المطلة على الخليج الفارسي ترحب بتقارب وجهات النظر بين ايران ودول 4+1 في النهاية 5+1 لأن أمنها يتأثر بالتوترات بين ايران والولايات المتحدة”.

وأشار ايراني الثلاثاء لـ”ارنا” إلى زيارة وزير الخارجية محمد جواد ظريف الى كل من قطر والعراق وعمان والكويت بالتزامن مع المفاوضات النووية في فيينا، قائلاً إن “زيارة وزير الخارجية الاقليمية بالتزامن مع المفاوضات النووية في فيينا برئاسة مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، سيد عباس عراقجي تبين مدى اهمية القضايا الاقليمية بالنسبة للسياسة الخارجية الايرانية”.

وقال السفير الايراني “بغض النظر عن منجزات الزيارة في مجال العلاقات الثنائية مع هذه الدول فان زيارة ظريف جاءت في الوقت المناسب وحققت نتائج جيدة للدبلوماسية الايرانية.

ووصف السفير الايراني منطقة الخليج الفارسي بانها “مهمة جدا بالنسبة للسياسة الخارجية الايرانية”، مضيفا أن “الدول المطلة على الخليج الفارسي ترتبط بعلاقات جيدة مع الولايات المتحدة ولذلك فهي قلقة حيال التوترات بين ايران وامريكا”، مبينا انها ترحب بتقارب وجهات النظربين ايران و دول 4+1 وفي النهاية 5+1 لأن أمنها يتأثر بتلك التوترات.

هناك مؤشرات ايجابية لتقليل التوتر بين ايران والسعودية

واشار ايران الى التصريحات الأخيرة لولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان وترحيبه بتخفيف التوترات وتحسين العلاقات مع ايران، مضيفاً أن “التطورات التي تشهدها المنطقة تشير الى دلائل إيجابية على تهدئة التوترات الإقليمية”، مبينا ان هذه التصريحات “تعتبر إيجابية على أي حال سواء كانت متأثرة بالتطورات الداخلية في الولايات المتحدة وتغير السلطة فيها، أو بتقدم المحادثات النووية أو التطورات في اليمن”.

واكد السفير الايراني ان الجمهورية الاسلامية “لطالما كانت تؤكد على ضرورة تقليل التوترات الاقليمية ولاسيما مع السعودية وذلك عن طريق التفاوض المباشر وحل القضايا بالطرق السلمية”، معتبرا ان “السعودية بلد اقليمي مهم”.

المصدر: ارنا