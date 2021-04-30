جبران باسيل: ما يمنع تشكيل الحكومة هو تقصير اللبنانيين ولدينا نظام سياسي فاشل

اعتبر رئيس التيار الوطني الحر النائب ​جبران باسيل أنه”لا اصلاح في لبنان فيما اكثرية المتمسكين بالحكم هم مع الفساد ولم نتمكن منذ 2005 من الحصول على الاكثرية المطلوبة لتنفيذ برنامجنا الاصلاحي”.

واضاف خلال مقابلة تلفزيونية له من موسكو ” نريد من الحريري ان يؤلف لكن اذا لم يستطع عليه ان يتحمل مسؤوليته ولا يمكن لأحد ان يحاول الاستفادة من الأزمة الكبيرة ليحاول فرض شروط جديدة”.

وتابع”ما يمنع تشكيل الحكومة هو تقصير اللبنانيين ولدينا نظام سياسي فاشل ويجب اصلاحه علما ان الاولوية هي للخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية”.

واعتبر باسيل ان”الدول يمكن ان تساعد لبنان على النهوض لكن عليه هو ان يتحمل مسؤوليته كبلد وان يتدبر اللبنانيون امورهم بإلزامية التفاهم في ما بينهم”.

واردف قائلا :”نطالب الاوروبيين بمساعدتنا بتقفي اثر الاموال وهناك قوانين دولية وقع عليها لبنان تشكل بابا لذلك والعقوبات لا تفيد بذلك ومعهم حق في اشتراط الاصلاح للمساعدة”.

ولفت باسيل إلى أن”هناك مسؤولية على القضاء في موضوع تأخير تحقيقات انفجار المرفأ ولكن هناك اليوم محقق عدلي جديد وثمة من استهدفنا سياسيا عند وقوعه والقصة ليست فقط في مسؤولية الاهمال”.

المصدر: تويتر+موقع المنار