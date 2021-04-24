كتائب المجاهدين تعلن تنفيذ مناورة عسكرية بعنوان “الوعد المفعول 1”

أصدرت كتائب المجاهدين، اليوم السبت، بيانًا صحفيًا في ذكرى انطلاقتها العشرون والرابعة عشر لاستشهاد مؤسسها الشيخ/ عمر أبو شريعة أبو حفص، واعلنت عن إطلاق مناورة عسكرية.

وأكدت المجاهدين، أنها سوف تنفذ مناورات موسعة وبتوقيت متزامن وعلى محاور عدة وبتكتيكات دفاعية وهجومية في مناطق جغرافية مختلفة على مستوى قطاع غزة اطلق عليها اسم مناورات “الوعد المفعول 1″.

إليك نص البيان :

بسم الله الرحمن الرحيم

(واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم واخرين لا تعلمونهم الله يعلمهم ”

تصريح صحفي صادر عن كتائب المجاهدين

كتائب المجاهدين تنفذ مناورات الوعد المفعول 1

استكمالا لبرنامج الاعداد والتجهيز داخل كتائب المجاهدين وفي ذكرى الانطلاقة العشرون لحركة المجاهدين الفلسطينية والذكرى الرابعة عشر لاستشهاد مؤسسها الشيخ /عمر ابو شريعة ابو حفص.

سوف تنفذ كتائب المجاهدين مناورات موسعة وبتوقيت متزامن وعلى محاور عدة وبتكتيكات دفاعية وهجومية في مناطق جغرافية مختلفة على مستوى قطاع غزة اطلق عليها اسم مناورات الوعد المفعول 1

وسيشارك في المناورة كل من القوات الآتية :

– سلاح المدفعية والصاروخية

– وقوات الدفاع عن الساحل

– الضفادع البشرية

– والقوات الخاصة

– والقوات الأمنية

و ستقوم بتنفيذ عدة سيناريوهات محاكاة منها:

1- التصدى في مواقع عدة ، لفصائل وسرايا العدو المدرعة .

2- التصدي في مواقع عدة ، لقوات العدو الراجلة المتوغلة في أراضي القطاع الحبيب وفي مناطق مختلفة منها تحاكي مباني وأخرى مناطق زراعية .

٣_ إفشال مهام وقتل لجنود بعض الوحدات الخاصة الصهيونية مثل سرت متكال .

٤_ على طول شاطيء قطاع غزة نشر مئات المقاتلين في كمائن عدة للدفاع عن الساحل ومحاكاة سيناريوهات عدة منها :

أ_ محاكاة إبرار جنود مشاة العدو على الساحل في مواقع عدة والتصدي لهذه القوات المعادية .

ب_ محاكاة إقتراب زوارق مختلفة للعدو من نقاط التماس وإستهداف هذه الزوارق بأسلحة متنوعة .

ج_ محاكاة سيناريو هجوم بحري تنفذه وحدات الضفادع البشرية التابعة لكتائب المجاهدين على موقع لقوات العدو وتدميره .

نهدي هذا العمل لشعبنا الفلسطيني عامة ولأهلنا في القدس خاصة الذين مرغوا انف الصهاينة في التراب وداسوهم بأحذيتهم ونقول لهم إن بنادقنا ملقمة ومرابضنا جاهزة ومجاهدينا الأسود مستعدين للانقضاض واننا رهن الاشارة

واننا ومن خلال مناورات الوعد المفعول 1 نؤكد عاى أن كتائب المجاهدين تواصل الليل والنهار لرفع كفاءة مقاتليها وجهوزيتهم الدائمة وتعمل على تطوير قدراتها العسكرية واستعدادها الدائم للدفاع عن ابناء شعبنا الفلسطيني وعن قضية الأمة المركزية والعمل على تحرير فلسطين كاملة بإذن الله تعالى .

المصدر: فلسطين اليوم