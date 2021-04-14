العراق: إحباط مخطط إرهابي لـ”داعـش” في ديالى

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول الأربعاء إحباط مخطط لتنظيم “داعش” الارهابي لاستهداف المواطنين في محافظة ديالى.

وقال رسول في بيان له إنه “من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، جهاز مُكافحة الإرهاب يُحبط مُخطط إرهابي لعصابات داعـش التكفيرية كان يستهدف من خلاله المواطنين الذين يتبضعون لشهر رمضان المبارك في إحدى أسواق مُحافظة ديالى”.

وأشار رسول إلى “القبض على ارهابي كان يحاول تنفيذ عملية إجرامية وبحوزته مواد متفجرة لتنفيذ هذه العملية الإرهابية”.

المصدر: السومرية