الرئيس الصيني يدعو الاتحاد الأوروبي إلى “بذل جهود إيجابية” مع بكين

دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال محادثة هاتفية مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الاتحاد الأوروبي إلى بذل جهود إيجابية مع بلاده.

وأفادت وكالة “شينخوا” الصينية، بأن “شي أكد لميركل أن العلاقات الصينية الأوروبية تواجه مفترقا جديدا، إضافة إلى تحديات عدة”، مضيفة أنه “حض الاتحاد الأوروبي على الحكم بشكل صحيح ومستقل”.

وأضافت الوكالة أن شي قال لميركل إنه “من المهم أن ندرك بقوة الاتجاه العام لتطور العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي من منظور استراتيجي، واحترام بعضنا البعض وإلغاء التدخلات”.

وتابع الرئيس الصيني: “تعزيز التعاون بين الصين وألمانيا وبين الصين والاتحاد الأوروبي يمكن أن يحقق أفعالا عظيمة هادفة. آمل أن تتمكن ألمانيا والاتحاد الأوروبي من بذل جهود إيجابية مع الصين لإضافة مزيد من اليقين والاستقرار الى هذا العالم المتغير باستمرار”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية