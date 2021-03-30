الرئيس عون: لبنان وصل إلى مرحلة الإنهاك نتيجة تداعيات النزوح السوري – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 30 2021 - 13:38

الرئيس عون: لبنان وصل إلى مرحلة الإنهاك نتيجة تداعيات النزوح السوري

منذ 47 mins 30 March، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة