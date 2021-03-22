التحكم المروري: #حركة_المرور كثيفة على طريق #صيدا_القديمة باتجاه سانت تيريز #الحدث – موقع قناة المنار – لبنان
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March 22 2021 - 16:28

التحكم المروري: #حركة_المرور كثيفة على طريق #صيدا_القديمة باتجاه سانت تيريز #الحدث

منذ 28 mins 22 March، 2021
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