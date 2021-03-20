وليد جنبلاط من بعبدا: وصلنا الى الجمود المطلق وسط الانهيار الاقتصادي والجوع دق ابواب الناس والتسوية أصبحت ضرورية ولست مكلفا من أحد لأقول هذا الكلام – موقع قناة المنار – لبنان
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March 20 2021 - 16:58
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وليد جنبلاط من بعبدا: وصلنا الى الجمود المطلق وسط الانهيار الاقتصادي والجوع دق ابواب الناس والتسوية أصبحت ضرورية ولست مكلفا من أحد لأقول هذا الكلام
منذ 22 mins
20 March، 2021
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