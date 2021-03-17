حركة أمل: المطلوب اليوم قبل الغد إنجاز حكومة كل الأثلاث فيها للبنان

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس “الحزب الديموقراطي اللبناني” النائب طلال ارسلان، في حضور الوزير السابق صالح الغريب والمعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل، حيث تم البحث في الاوضاع العامة واخر المستجدات السياسية.

والتقى رئيس المجلس السفير الياباني لدى لبنان تاكيشي أوكوبو. وتم عرض للاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

كما ترأس الرئيس بري هيئة الرئاسة في “حركة أمل” لمناسبة الذكرى السنوية السابعة والاربعين لانطلاقة الحركة.

ودعت الحركة “اللبنانيين بشكل عام والقيادات الرسمية في مختلف مواقعها بشكل خاص الى تحمل مسؤولياتها فورا وإلى وقفة تاريخية لإنقاذ لبنان ومنع إنزلاقه نحو مهاوي الإنهيار أو لا سمح الله الزوال”، وتابعت “المطلوب من الجميع تضحية من أجل لبنان وليس تضحية بلبنان من أجل مصالح آنية أو سياسية او شخصية”، ولفتت الى ان “المطلوب اليوم قبل الغد إنجاز حكومة تكون فيها كل الأثلاث للبنان، ليس فيها ثلثا أو ربعا او فردا معطلا”.

وقالت الحركة “إزاء رفع المستويين العسكري والسياسي الإسرائيليين من وتيرة تهديداتهما للبنان، تؤكد الحركة بأنها كما كانت مبتدأ المقاومة وخبرها في مواجهة العدوانية الصهيونية ستكون رأس حربة في المقاومة وهي أبدا صدى لصوت موسى الصدر “اذا ألتقيتم العدو الاسرائيلي قاتلوه بأسنانكم وأظافركم و سلاحكم مهما كان متواضعا”، ولفتت الى انه “في موضوع الحياد ورغم أن أول شروط قيامه التوافق الداخلي، فهي تؤكد أنها في موضوع العداء مع الكيان الصهيوني ومخططاته العدوانية تجاه لبنان الأنموذج الحضاري وتجاه ثرواته المائية والنفطية ليست حيادية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام