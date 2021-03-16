بالفيديو | الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان صهيوني في المنطقة الجنوبية

تصدت الدفاعات الجوية السورية مساء اليوم الثلاثاء لعدوان إسرائيلي في سماء المنطقة الجنوبية. وأفادت وكالة الأنباء السورية أن الدفاعات الجوية أسقطت عدداً من الصواريخ. ولفت التلفزيون السوري إلى أن الأصوات التي سُمعت في محيط دمشق هي من تصدي الدفاعات الجوية السورية للعدوان الإسرائيلي على المنطقة الجنوبية.

وأفاد مصدر عسكري سوري، أنه “في تمام الساعة 22،35 من مساء اليوم الثلاثاء نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً من اتجاه الجولان السوري المحتل على بعض الأهداف في محيط دمشق”، وأشار المصدر إلى أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، وأكد أن الأضرار اقتصرت على الماديات.

المصدر: وكالة سانا