إيران: على القوات الأمريكية المحتلة الرحيل عن سوريا

قال مندوب إيران لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي، إنه “على القوات الأمريكية التي تحتل جزءا من سوريا الخروج منها”.

وأضاف في اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا، أنه “لا يمكن لهذه الأزمة أن تنتهي دون ضمان السيادة الكاملة لسوريا ووحدة وسلامة أراضيها”.

وتابع: “الشعب السوري لا یقبل استمرار احتلال أراضيه أو انتهاك سيادته، ولا على المجتمع الدولي قبول ذلك، لأنه يتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي”.

ودعا إلى “الخروج الفوري لجميع القوات الأجنبية الموجودة في سوريا دون إذن دمشق، وخاصة القوات الأمريكية التي تحتل أجزاء من الأراضي السورية”.

كما ندد “بالهجوم الأمريكي غير المشروع على الحدود السورية العراقية في أوائل مارس، قائلا إن “مثل هذه الأعمال غير القانونية ستؤدي إلى تفاقم التوتر في المنطقة ويجب وقفها”.

وأعرب عن إدانته “للاعتداءات الإسرائيلية غير القانونية على سوريا”، مضيفا أنه “يتعين على المجتمع الدولي إجبار الكیان الإسرائيلي على إنهاء مغامراته العسكرية”.

ولفت إلى أن “الأزمة السورية ليس لها حل عسكري، والطريق الوحيد لإنهائها هو حل هذه الأزمة سلميا مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي ، وخاصة المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة”.

المصدر: وكالة فارس