منظمة الصحة العالمية: فوائد أسترازينيكا تفوق البيانات السلبية ونوصي بمواصلة التطعيم

أعلنت منظمة الصحة العالمية الجمعة، أن فوائد لقاح “أسترازينيكا” تتجاوز البيانات السلبية عن اللقاح، ويوصى بالاستمرار في الاستخدام رغم قرارات عدد من دول الاتحاد الأوروبي بتعليق التطعيم بهذا العقار.

وقالت المتحدثة باسم المنظمة مارغاريت هاريس، خلال مؤتمر صحفي، “موقف لجنة الوكالات الطبية الأوروبية لرصد وتقييم المخاطر هو أن الفوائد [من اللقاحات] ما زالت متفوقة على المخاطر، ويمكن الاستمرار في استخدام اللقاح أثناء التحقيق في أسباب تجلط الدم. لدينا أيضًا لجنة استشارية محلية لسلامة اللقاحات تابعة لمنظمة الصحة العالمية تقوم بمراجعة سلامة جميع اللقاحات. هم(في اللجنة) يدرسون هذه الإشارة، ويقومون حاليًا بتقييم التقارير حول أسترازينيكا، وبمجرد أن يكون لدينا فهم كامل لقرار اللجنة، سنخبرك بذلك”.

وأكدت هاريس أن الدنمارك وأيسلندا والنرويج قررت تعليق استخدام لقاح أسترازينيكا كإجراء احترازي. بالإضافة إلى ذلك، نحن نتحدث عن دفعة منفصلة من اللقاح من جهة تصنيع معينة، والتي تم إرسالها إلى هذه البلدان. ووفقًا لها، يتم حاليًا دراسة سبب حدوث حالات تجلط الدم وتأثيرها، لأنه لم يتضح بعد ما إذا كان مثل هذا التفاعل متوقعًا، وكيف يرتبط بهذا اللقاح بالذات.

وأشارت هاريس إلى أنه اعتبارًا من 9 آذار/مارس، تم بالفعل توزيع 268 مليون جرعة من اللقاحات في جميع أنحاء العالم، ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، لم يبلغ أي بلد حتى الآن عن وفيات مرتبطة باللقاحات.