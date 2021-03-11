العراق: قتل مجموعة من إرهابيي “داعش” في جبال “قره جوخ” بنينوى

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق الخميس انه “تم تدمير عدد من الاوكار اتنظيم داعش الارهابي وقتل مجموعة من الإرهابيين في ضربات جوية في سلسلة جبال قره جوخ قرب قضاء مخمور بمحافظة نينوى”.

وقال الخلية في بيان لها إنه “بتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة، يواصل جهاز مكافحة الإرهاب عملياته الناجحة والنوعية في مختلف قواطع العمليات لملاحقة بقايا عصابات داعش ودك اوكارهم”، وتابعت “بعد مجموعة من العمليات المتميزة والاستباقية، شرعت قيادة العمليات الخاصة الثانية في جهاز مكافحة الارهاب بتنفيذ عملية خاصة في سلسلة جبال قره جوخ سبقها 30 ضربة جوية لطيران التحالف الدولي، اسفرت عن تدمير عدد من الاوكار وقتل مجموعة من الإرهابيين”.

واضاف البيان ان “طيران الجيش باشر منذ صباح الخميس بتقديم الاسناد الجوي القريب لهذه العملية والتي جاءت بالتنسيق مع قوات البيشمركة في الطرف الشمالي من سلسلة الجبال وقيادة الفرقة 14 الجيش العراقي من الطرف الجنوبي”.

المصدر: السومرية