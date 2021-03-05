العراق: القبض على إرهابيين يرتبطان بـ”داعش” في نينوى

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق الجمعة عن إلقاء القبض على ناقل الارهابيين من سوريا والقبض على ارهابي آخر بمخبأ في داره بنينوى.

وقالت المديرية في بيان لها “بعملية استخبارية نوعية نفذت وفق معلومات ومشاركة ضباط شعبة المصادر في مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات نينوى تم الاطاحة باحد الاهداف المهمة للمديرية وهو الارهابي المكني (ابو فيصل) والذي يقوم بنقل الارهابيين من سوريا باتجاه العراق ويخبأهم في دارة ويوفر لهم المتطلبات الضرورية ليتم بعدها توزيعهم على المفارز الداعشية لتعزيز صفوفهم بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدوها مؤخرا”.

واضاف البيان انه “على اثر ذلك تمت مداهمة داره الواقعة باحد احياء الجانب الايسر من الموصل والقبض علية وعلى احد الارهابيين المخبأين لديه، وضبط بحوزته عملات نقدية منقوش عليها شعار الدولة اللا اسلامية”، وتابع انه “هما من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ من قانون الإرهاب”.

المصدر: سومرية