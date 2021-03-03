قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز بكثافة بين أهالي بلدة العيساوية بالقدس المحتلة (المركز الفلسطيني للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 3 2021 - 17:12

قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز بكثافة بين أهالي بلدة العيساوية بالقدس المحتلة (المركز الفلسطيني للاعلام)

منذ 11 mins 3 March، 2021
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