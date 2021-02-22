العراق: مقتل 7 عناصر من “داعش” في كركوك

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق الاثنين تنفيذ ضربات جوية استهدفت مواقع لتنظيم “داعش” الارهابي في كركوك. واكدت “مقتل 7 من عناصر التنظيم الارهابي”.

وذكرت الخلية ان “طيران التحالف الدولي نفذ ثماني ضربات استهدفت مواقع داعش في وادي الشاي بمحافظة كركوك”، وأشارت الى ان “العملية جاءت بأوامر من قيادة العمليات المشتركة ووفقا لمعلومات استخبارية دقيقة من جهاز المخابرات الوطني العراقي”.

واضاف الخلية ان “الضربات الجوية اسفرت عن مقتل ٧ ارهابيين من عصابات داعش”، واشارت الى “العثور على حزامين ناسفين ومخازن للأسلحة والأعتدة الخفيفة في ذات المنطقة من قبل قوة مشتركة من اللواء ٤٥ بالفرقة الثامن بالجيش العراقي مع مكتب جهاز المخابرات الوطني العراقي في كركوك”.

المصدر: سومرية