ظريف: في امريكا بامكان الرئيس استخدام حق الفيتو لرفض اي قرار ولكننا في ايران لن نقوم بذلك – موقع قناة المنار – لبنان
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February 21 2021 - 10:56

ظريف: في امريكا بامكان الرئيس استخدام حق الفيتو لرفض اي قرار ولكننا في ايران لن نقوم بذلك

منذ 5 mins 21 February، 2021
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