قتيلة و6 جرحى في حادث سير على أوتوستراد دير الزهراني

توفيت فتاة تبلغ من العمر 7 سنوات وجرح 6 أشخاص بحادث سير مروع وقع بعيد منتصف الليل على أوتوستراد دير الزهراني – النبطية. وفي التفاصيل، أن حادث سير مروعا وقع بعيد منتصف الليل على أوتوستراد دير الزهراني قرب أفران يونس بين سيارة رباعية الدفع نوع “تويوتا” تحمل اللوحة 609339/ب ويقودها المواطن ه. ا. ملاح (31 عاما من عين قانا) وسيارة من نوع “كيا سيراتو” تحمل اللوحة 409415/ب ويقودها أ.أ. شكر (38 عاما من الريجان)، وتسببت شدة الاصطدام بين السيارتين والناتجة من سرعة هائلة بالاصطدام بسيارتين كانتا متوقفتين جانب الاوتوستراد. وأدى الحادث الى إصابة 6 أشخاص بين ركاب السيارتين بجروح مختلفة، وهم: أ.أ .شكر (10 سنوات من الريحان )، ع.ه.ملاح (8 سنوات من عين قانا) ، ج.ه. ملاح ( 7 سنوات من عين قانا) وتوأمه ن.ه.ملاح (7 سنوات) ، ر.أ.حويلا (29 عاما من عين قانا)، اضافة الى السائقين ه.ملاح ، وأ. شكر. وتحولت منطقة الحادث الى “ساحة حرب حقيقية”، بفعل الاضرار التي لحقت بالسيارات وتطاير أجزاء منها على الاوتوستراد، وتجمع عشرات المواطنين للاغاثة، وعملت سيارات الاسعاف في الهيئة الصحية الاسلامية، وكشافة الرسالة الاسلامية، وإسعاف النبطية، والدفاع المدني، والصليب الاحمر على نقل الاصابات الى مستشفيي نبيه بري الحكومي والنجدة الشعبية اللبنانية في النبطية، حيث فارقت التوأم ن.ه. ملاح ( 7 سنوات ) الحياة متأثرة بجروحها. وعملت دورية من مفرزة سير النبطية على فتح تحقيق بملابسات الحادث، حيث تبين أن السيارتين كانتا في حالة مطاردة وسرعة بسبب خلاف عائلي.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام