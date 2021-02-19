فرنسا.. مقتل موظف حكومي طعناً على يد طالب لجوء سوداني

قام طالب لجوء سوداني الجمعة، بطعن موظف حكومي يعمل في مركز لاستقبال طلبات اللجوء في مدينة “بو” جنوب غرب فرنسا مما أدى لمقتله على الفور. وبحسب بلدية مدينة “بو” “قام طالب اللجوء السوداني الذي يبلغ من العمر 38 عاما بطعن الموظف بسكين عدة مرات مما أدى لوفاته قبل أن تعتقل الشرطة الجاني الذي لم يُظهر أية مقاومة لعملية اعتقاله”.

هذا وكان الجاني معروفا قبل ذلك من قبل أجهزة الشرطة بـ “عنفه” حيث سبق وقضى عقوبة في السجن. وبحسب بلدية “بو” فإن طالب اللجوء السوداني كان قد تلقى مؤخراً رفضا لطلب لجوئه على الأراضي الفرنسية. من جهته، وجّه وزير الداخلية جيرالد دارمانان، في تغريدة على تويتر تعازيه إلى عائلة الضحية معلنا عن توجهه إلى مدينة “بو” لتفقد الأوضاع.

المصدر: سبوتنيك