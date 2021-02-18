العراق: العثور على عتاد من مخلفات “داعش” في تلعفر

علنت وزارة الدفاع العراقية الخميس العثور على عتاد من مخلفات تنظيم “داعش” الإرهابي في قضاء تلعفر.

وقالت الوزارة “بناء على ورود معلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت قوة من الفوج الثاني ل‍لواء المشاة الثالث والسبعين فرقة المشاة الخامسة عشرة، من العثور على كدس عتاد من مخلفات عصابات داعش الإرهابية، في قرية كسرة المحراب التابعة إلى قضاء تلعفر”.

واضافت الوزارة ان “المخلفات عبارة عن عبوتين ناسفتين محلية الصنع وقنبلتي هاون عيار 82 ملم ومقذوف كاتيوشا”، وتابعت “عُولجت المواد وفُجرت من قبل مفرزة معالجة الفرقة آنفة الذكر”.

المصدر: سومرية