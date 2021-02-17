قوى الامن عممت صورة موقوفين قاما بعمليات نشل في بيروت وبعبدا والضاحية

اعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة

في بلاغ جاء فيه “تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بناء على إشارة القضاء المختص، صورة الموقوفين:

– ع. ص. (مواليد عام 2001، لبناني)

– ا. ع. (مواليد عام 1990، لبناني)

اللذين اعترفا في خلال التحقيق معهما من قبل مفرزة الضاحية القضائية في وحدة الشرطة القضائية بقيامهما بعدة عمليات نشل لحقائب وهواتف المارة وسلب مواطنين على متن دراجة آلية في مناطق: بيروت، بعبدا والضاحية.

لذلك، تطلب هذه المديرية العامة من الذين وقعوا ضحية أعمالهما، الحضور إلى مركز المفرزة المذكورة، الكائن في ثكنة الشهيد مصطفى علي حسن – الأوزاعي، أو الاتصال على أحد الرقمين: 451162-01 أو 453143-01، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام