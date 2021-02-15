كمال الخير في ذكرى استشهاد القائد الحاج عماد مغنية: المقاومة الخيار الوحيد لمواجهة العدو

توجه رئيس المركز الوطني في الشمال كمال الخير في بيان بمناسبة الذكرى السنوية الـ13 لإستشهاد القائد الجهادي الكبير الحاج عماد مغنية بالتحية لروحه الطاهرة والى أرواح كافة شهداء المقاومة الذين رووا بدمائهم الطاهرة أراضينا لنحيا بعزٍ وكرامة.

واعتبر الخير أن الشهيد مغنية هو القائد الذي رسم خارطة طريق الإنتصارات المتتالية لأمتنا على العدو وأعوانه في المنطقة حيث أصبح قائداً للإنتصارين، ولا سيما الإنتصار الذي تحقق عام 2000 خلال تحرير جنوب لبنان من رجس الإحتلال البغيض، كما الانتصار الالهي في لبنان عام 2006 الذين ستتذكرهم الأجيال القادمة بكل فخر واعتزاز حيث انهزم العدو أمام قبضات المقاومين وارادتهم الصلبة.

وأكد على الاعتزاز بمسيرة الشهيد مغنية التي سلكها بالمقاومة والنضال طيلة حياته كما مساندته لقوى المقاومة الفلسطينية في تطوير قدراتها العسكرية بمواجهة الإحتلال والتي فرضت من خلالها المقاومة الفلسطينية توازن رعب مع كيان العدو.

ودعا الشعوب العربية الى دعم المقاومة لأنها الخيار الوحيد الذي يفهمه العدو، لأن التجارب على مر السنين أثبتت ان المقدسات والأسرى والأرض لن يتحرروا الا من خلال التضحيات، ورفض خيار التطبيع والانبطاح امام المشروع الصهيو-امريكي في المنطقة الذي تعمد من خلاله الادارة الأمريكية على السيطرة على مقدرات أوطاننا.

وتوجه الخير بتحيةٍ ملؤها الفخر والاعتزاز الى المقاومين، والى قيادتهم الرشيدة بقيادة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.

المصدر: موقع المنار