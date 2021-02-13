مقتل 21 إرهابياً بانفجار سيارة مفخخة شمال العراق – موقع قناة المنار – لبنان
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February 13 2021 - 13:58

مقتل 21 إرهابياً بانفجار سيارة مفخخة شمال العراق

منذ 1 ساعة 13 February، 2021
العراق
العراق - عربي وإقليمي

أعلنت القوات العراقية اليوم السبت، مقتل 21 إرهابياً من داعش بانفجار سيارة مفخخة في محافظة صلاح الدين شمال البلاد.
وبحسب موقع “السومرية نيوز” قال قائد عمليات سامراء اللواء الركن جبار الدراجي في بيان: “إن الإرهابيين الـ 21 من تنظيم داعش قتلوا بانفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري كان ينوي تفجيرها في إحدى نقاط التفتيش التابعة للشرطة الاتحادية في منطقة جلام سامراء جنوب قضاء الدور”.
وأضاف البيان إن “الانتحاري وقبل مغادرته أحد المقرات التابعة لداعش ضغط على زر منبه الصوت في السيارة لتوديع رفاقه متناسيا أن الزر مرتبط بشحنة التفجير ما أدى إلى انفجار السيارة ومقتل المجموعة بالكامل”.

المصدر: السومرية نيوز

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