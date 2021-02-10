العراق: القبض على عناصر من “داعش” بعمليات أمنية

ألقت الاستخبارات العسكرية العراقية الأربعاء القبض على مجموعة عناصر من تنظيم “داعش” الارهابي بينهم مسؤول تفخيخ متخفيا بين الأغنام خلال عدة عمليات استخبارية.

وقالت مصادر أمنية عراقية “وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة وبكمين محكم في منطقة زنكورة، تم القبض على الإرهابيين عمر عبد الله محمد الحلبوسي تولد 1995 والإرهابي بلال خليفة مصلح الكرغولي تولد 1993، وفق مذكرات قبض”.

وأضافت المصادر “في عملية أخرى تم القبض على إرهابي متخفيا مع رعاة الأغنام ومحاولا عبور جزيرة راوة باتجاه صحراء الشامية، وهو عنصر من عناصر التفخيخ في قاطع عكاشات بمحافظة الأنبار”.

وأشارت المصادر إلى أن “الاستخبارات العسكرية وبإشراف مباشر من اللواء الركن فائز المعموري مدير الاستخبارات، ألقت القبض على الإرهابي خالد محمد سعيد محمد عدو تولد 2001 في قضاء تلعفر بمحافظة نينوى والمطلوب بارتكاب جرائم ارهابية”.

المصدر: روسيا اليوم