استشهاد مواطن يمني جراء قصف سعودي على صعدة

استشهد مواطن يمني من أبناء محافظة صعدة، اليوم الخميس، نتيجة قصف سعودي على مديرية شدا الحدودية.

وأفاد مراسل “المسيرة نت” بتعرض مديرية شدا لقصف صاروخي ومدفعي سعودي ما أدى إلى استشهاد مواطن وأضرار مادية في ممتلكات ومزارع الأهالي.

إلى ذلك شن طيران العدوان السعودي الأمريكي 4 غارات على مديرية الظاهر بذات المحافظة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين حتى اللحظة.

وكان قد استشهد مواطن برصاص حرس الحدود السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية أمس الأول، فيما شن طيران العدوان غارة جوية على مديرية باقم.

المصدر: المسيرة