الاستخبارات العراقية تضبط وكرين لداعش احدهما عبارة عن مخبأ للأسلحة في الانبار

اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات العراقية، اليوم الخميس، ضبط وكرين لداعش احدهما عبارة عن مخبأ للأسلحة بعملية استخباراتية على الشريط الحدودي في عمق صحراء الانبار.

وقالت المديرية في بيان، انه “من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الحدود في وزارة الداخلية بالتعاون مع قيادة قوات الحدود من ضبط وكرين لعصابات داعش الارهابي في منطقة النهدتين ضمن عمق الصحراء لمحافظة الانبار، أحدهم عبارة عن مخبأ للاسلحة، يتم من خلاله تجهيز ما يسمى قاطع الانبار وولاية الجنوب لعصابات داعش”.

اضاف انه “تم ضبط ايضا احزمة ناسفة عدد 11 وسبطانة مدفع 23 ملم وسبطانة مدفع 14.5 ملم ومجموعة كبيرة من التوصيلات الكهربائية ومساطر تفجير عدد 15 وقنابر هاون عدد 15 وصاروخ اس بجي ناين وقاعدة بي كي سي، ومجموعة كبيرة من الاعتدة مختلفة الانواع 23 ملم و14.5 ملم وبي كي سي ومجموعة من صواقع لتفجير العبوات ومجموعة من العبوات نوع بلازمة لاستهداف الاشخاص ومجموعة من التوصيلات الكهربائية لتصنيع العبوات المزدوجة”.

المصدر: السومرية نيوز