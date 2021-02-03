بالفيديو ..تصدي الدفاعات الجوية السورية لصواريخ العدوان الصهيوني – موقع قناة المنار – لبنان
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February 3 2021 - 23:54

بالفيديو ..تصدي الدفاعات الجوية السورية لصواريخ العدوان الصهيوني

منذ 20 mins 3 February، 2021
تقارير مصورة - سورية - عربي وإقليمي

بالفيديو ..تصدي الدفاعات الجوية السورية لصواريخ العدوان الصهيوني

المصدر: سانا

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