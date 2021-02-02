اشتباك مسلح بين مقاومين فلسطينيين وقوات العدو بمخيم جنين

اندلعت فجر اليوم الثلاثاء، اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات العدو الصهيوني في مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت وكالة “فلسطين اليوم” عن مصادر محلية قولها إن:”اشتباكات عنيفة دارت في محيط المخيم لدى محاولة قوات العدو اقتحامه، الأمر الذي أرغمها على التراجع تحت وقع إطلاق الرصاص وضراوة الاشتباكات المسلحة”.

وذكرت المصادر، بأن”العديد من جيبات العدو وصلت محيط المخيم شرق جنين قبل أن تواجه بمقاومة عنيفة من قبل المسلحين بالإضافة إلى العشرات من الشبان الذين قاموا برشقها بالحجارة والزجاجات الحارقة والفارغة”.

ويعتبر مخيم جنين مصدر إزعاج وارق لقوات العدو بسبب عجزها القضاء على المقاومة هناك ووجود العديد من المسلحين والمطلوبين الذين تعتبرهم حكومة العدو مصدر تهديد لأمنها.

وعلى مر الانتفاضات الماضية شكل مخيم جنين مصدر الهام للمقاومة والمقاومين، حيث خرج المئات من المقاومين الذين أوجعوا العدو وارتقى على أرضه العشرات من القادة والشهداء.

ويقع مخيم جنين إلى الجانب الغربي لمدينة جنين، تأسس عام 1953، ويعد ثاني أكبر مخيم في الضفة الغربية بعد مخيم بلاطة، في منطقة على أطراف سهل مرج ابن عامر.

المصدر: فلسطي اليوم