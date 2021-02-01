مستشفى الحريري: 109 إصابات و53 حالة حرجة و3 وفيات – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 1 2021 - 00:04

مستشفى الحريري: 109 إصابات و53 حالة حرجة و3 وفيات

منذ 27 mins 31 January، 2021
مستشفى الحريري الجامعي
مستشفى الحريري الجامعي
لبنان

أصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا / Covid-19، مبينا بالأرقام الحالات الموجودة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى.

وجاء فيه:
“عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 333 فحصا

عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 109

عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 23

عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 3

مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 910 حالة شفاء

عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 2

عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 53

حالات وفاة: 3”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

التعليقات

ذات صلة