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January 29 2021 - 03:06

منظمة الصحة العالمية: من المبكر جدا تخفيف قيود كورونا في أوروبا

منذ 29 mins 29 January، 2021
منظمة الصحة العالمية
أخبار دولية - منظمات

اعتبرت الإدارة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية أنه “من المبكر جدا تخفيف” التدابير الصحية في أوروبا رغم تراجع الإصابات بكورونا في عدد كبير من الدول.

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا هانس كلوغه إن 30 دولة من أصل 53 في المنطقة شهدت تراجعا كبيرا في معدل الإصابة التراكمي على مدى 14 يوما “رغم أن معدلات العدوى في أنحاء أوروبا لا تزال مرتفعة”.

وصرح بأن “هذا الأمر له تداعيات على أنظمة الصحة، ويضع خدمات الرعاية أمام اختبار صعب، وبالتالي من المبكر جدا تخفيف التدابير الصحية”.

المصدر: وكالات

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