إيران: افتتاح الاف المشاريع الوطنية في مجال الموارد الطبيعية وادارة مستجمعات المياه

بدأت قبل قليل وعبر آلية الفيديو كونفرانس مراسم افتتاح أكثر من ثلاثة آلاف مشروع حيوي في مجال الموارد الطبيعية وأدارة مستجمعات المياه والري والبزل في غرب وشمال غرب البلاد بتكلفة تجاوزت الخمسة الاف مليار وستمئة مليون تومان.

ويبلغ عدد المشاريع التي يتم تدشينها برعاية الرئيس الشيخ حسن روحاني يبلغ 3569 مشروعا، كما تبلغ مساحات الاراضي التي ستستفيد من هذه المشاريع 25 الف هكتار في غرب وشمال غرب البلاد، و78 هكتار في محافظة كلستان الشمالية الغنية بالموارد الطبيعية والمياه، وستوفر هذه المشاريع فرص عمل لأكثر من 105 الف شخص.

المصدر: وكالة ارنا