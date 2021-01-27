الصليب الأحمر: نقل 11 جريحاً حتى الساعة من ساحة النور في #طرابلس إلى المستشفيات، وإسعاف 63 مصاباً في المكان – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 27 2021 - 23:10

الصليب الأحمر: نقل 11 جريحاً حتى الساعة من ساحة النور في #طرابلس إلى المستشفيات، وإسعاف 63 مصاباً في المكان

منذ 58 mins 27 January، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة