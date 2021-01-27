لودريان يعلن أن فرنسا لن تنضم إلى معاهدة حظر السلاح النووي – موقع قناة المنار – لبنان
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January 27 2021 - 01:40

لودريان يعلن أن فرنسا لن تنضم إلى معاهدة حظر السلاح النووي

منذ 1 ساعة 27 January، 2021
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أخبار دولية - فرنسا

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن بلاده لن تنضم إلى معاهدة حظر السلاح النووي.

وقال لودريان أمام البرلمان، يوم الثلاثاء، إن “فرنسا لم تشارك في المناقشات حول معاهدة حظر السلاح النووي. ولا تعتبر فرنسا جزءا من هذه المعاهدة ولن تنضم إليها. وبالتالي لا توجد لدينا أي التزامات قانونية تحت هذه المعاهدة”.

وأشار الوزير إلى أن المعاهدة لا تفيد الأمن الدولي، ولن تقدم أي مساهمة في جهود نزع السلاح النووي.

وأعاد لودريان إلى الأذهان أن فرنسا تعتبر طرفا في معاهدة حظر انتشار السلاح النووي التي دخلت حيز التنفيذ في عام 1970.

المصدر: وكالات

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