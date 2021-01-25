مراسل المنار: تحليق طائرات العدو الاسرائلية الحربية فوق البقاع الغربي على علو متوسط في هذه الأثناء – موقع قناة المنار – لبنان
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January 25 2021 - 15:56

مراسل المنار: تحليق طائرات العدو الاسرائلية الحربية فوق البقاع الغربي على علو متوسط في هذه الأثناء

منذ 25 mins 25 January، 2021
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