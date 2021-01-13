متحدث باسم زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ: ميتش ماكونيل لن يوافق على جلسة طارئة قبل 19 كانون الثاني يناير – موقع قناة المنار – لبنان
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January 13 2021 - 20:30

متحدث باسم زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ: ميتش ماكونيل لن يوافق على جلسة طارئة قبل 19 كانون الثاني يناير

منذ 6 mins 13 January، 2021
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