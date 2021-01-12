ماليزيا تسجل أكبر زيادة يومية في إصابات كورونا منذ بداية الجائحة

كشفت السلطات الماليزية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 3309 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهي أكبر زيادة يومية منذ بداية الجائحة.

وأعلن ملك ماليزيا، السلطان عبد الله سلطان أحمد شاه، الثلاثاء، حالة الطوارئ في سائر أنحاء المملكة لمكافحة الجائحة التي يهدّد تفشّيها بانهيار النظام الصحي في البلاد.

وقال الديوان الملكي في بيان إنّ السلطان “يرى أن تفشي (مرض) كوفيد-19 في البلاد يمر بمرحلة حرجة للغاية وإن هناك حاجة لحالة الطوارئ”.

وخلال اجتماع يوم الاثنين، طلب رئيس الوزراء الماليزي، محيي الدين ياسين، من الملك فرض حالة الطوارئ في البلاد.

وأوضح الديوان الملكي في بيانه أنّ حالة الطوارئ تسري لغاية الأول من أغسطس، لكن يمكن رفعها قبل ذلك التاريخ إذا ما تباطأت وتيرة انتشار الفيروس.

المصدر: رويترز+ا ف ب