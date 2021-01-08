الرئيس عون: ليتولى المجلس الدستوري “تفسير الدستور” وهو ينظر في دستورية القوانين – موقع قناة المنار – لبنان
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January 8 2021 - 14:06

الرئيس عون: ليتولى المجلس الدستوري “تفسير الدستور” وهو ينظر في دستورية القوانين

منذ 40 mins 8 January، 2021
الرئيس عون مستقبلا المجلس الدستوري
لبنان

اعتبر رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون ان “دور المجلس الدستوري لا يجوز ان يقتصر على مراقبة دستورية القوانين فحسب، بل كذلك تفسير الدستور وفق ما جاء في الاصلاحات التي وردت في وثيقة الوفاق الوطني التي أقرت في الطائف في العام 1989”.

ورأى الرئيس عون خلال استقباله رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب والاعضاء الجمعة انه “من الطبيعي ان يتولى المجلس الدستوري، وهو ينظر في دستورية القوانين، تفسير الدستور، لأن القوانين تصدر انسجاما مع القواعد الدستورية المحددة وتترجم نية المشترع المرتكزة اساسا على نصوص الدستور”.

ولفت الرئيس عون الى “وجود ثغرات في النصوص التي تحدد صلاحيات الوزراء، لاسيما اولئك الذين يتقاعسون عن تنفيذ القانون، ويمتنعون عن تطبيق قرارات مجلس الوزراء ومجلس شورى الدولة، إضافة الى تجميدهم مراسيم ترتب حقوقا لمستحقيها، وذلك خلافا لأي نص قانوني او دستوري”، ودعا الى “معالجة هذه المسألة لأنها تؤثر سلبا على مصالح الدولة والمواطنين في آن واحد، وذلك من خلال إيجاد نصوص تمنع اي التباس في مسار عمل الوزراء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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