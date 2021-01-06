الصحة اللبنانية: تسجيل 4166 إصابة جديدة و21 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت ​​​وزارة الصحة​​ العامة​ في تقريرها اليومي، “تسجيل 4166 حالة جديدة مُصابة بفيروس “كورونا” المستجد (​كوفيد 19​) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط الماضي إلى 199925 حالة”.

هذا وأوضحت أنّه “تمّ تسجيل 4157 إصابة بين المقيمين و9 إصابات بين الوافدين”، مشيرةً إلى أنّه “تمّ تسجيل 21 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 3487”. وذكرت أنّ “عدد حالات الاستشفاء ليوم أمس هو 1273، من بينها 503 حالة في العناية المركّزة”.

المصدر: موقع المنار