إدارة كوارث عكار: 106 إصابات جديدة بكورونا و4 وفيات

سجل التقرير اليومي لغرفة إدارة الكوارث في محافظة عكار 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و4 وفيات، و84 حالة شفاء.

وتوزعت الاصابات على القرى والبلدات العكارية الآتية: عندقت 16، القبيات 6، رحبة 5، برقايل 5، حلبا 5، فنيدق 4، الشيخ محمد 4، تلعباس الغربي 4، منيارة 4، عدبل 3، الشيخطابا 3، البيرة 3، العوينات 2، عيدمون 2، الدورة 2، قبعيت 2، السنديانة 2، بيت الحاج 2، بزبينا 2، شدرة 2، أكروم 2، كوشا2، مشتى حمود 2، الزواريب 2، وإصابة واحدة في بلدات: السفينة، المقيبلة، الحميرة، ضهر الليسينة، خريبة الجندي، الحاكور، السويسة، رماح، مجدلا، بينو، القرنة، وادي خالد، الجديدة، جبرايل، عيات، المونسة، بقرزلا.

ولفت التقرير الى أن العدد الاجمالي للمصابين المسجلين في عكار منذ 17 آذار الماضي وحتى اليوم: 5094 مصابا والحالات الايجابية قيد المعالجة: 940 حالة، أما حالات الحجر المنزلي فبلغت 1073 قيد المراقبة والمتابعة، وحالات الشفاء: 4071، وعدد الوفيات: 83 حالة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام