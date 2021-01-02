اليمن: العدوان يخرق اتفاق التهدئة ويشن غارات على الحديدة

شن طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على اليمن السبت ثلاث غارات جوية على محاظفة الحديدة.

وأكد مصدر أمني يمني أن “قوى العدوان أقدمت على ارتكاب خرق فاضح لاتفاق التهدئة في الحديدة، حيث شن طيران العدوان ثلاث غارات جوية على مديرية الصليف وذلك بعد يوم من شن غارة جوية على نفس المديرية”.

من جهة ثانية، أكد مصدر يمني أن “قوى العدوان ارتكبت 132 خرقا لاتفاق التهدئة في جبهات الحديدة خلال الـ24 الساعة الماضية من بينها استحداث تحصينات قتالية قرب شارع الخمسين والجبلية و التحيتا”.

وأضاف المصدر أن “من بين خروق العدوان، تحليق 18 طائرة تجسسية في أجواء الدريهمي والجاح والجبلية وشارع الخمسين وكيلو16 والمنظر، و22 خرقا بقصف مدفعي لعدد 128 قذيفة و 89 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية