غارة جوية صهيونية على شمالي قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 8 2025 - 01:32

غارة جوية صهيونية على شمالي قطاع غزة

منذ 46 mins 8 June، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة