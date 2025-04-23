وسائل اعلام يمنية: عدوان أمريكي يستهدف شبكة الاتصالات في منطقة البرح بمديرية مقبنة في تعز – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 23 2025 - 01:44

وسائل اعلام يمنية: عدوان أمريكي يستهدف شبكة الاتصالات في منطقة البرح بمديرية مقبنة في تعز

منذ 12 mins 23 April، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة