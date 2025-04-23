فايننشال تايمز: مجلس نواب اليهود البريطانيين علق عضوية نائب رئيسه ويحقق مع أعضاء وقعوا رسالة انتقدت “إسرائيل” – موقع قناة المنار – لبنان
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April 23 2025 - 01:42

فايننشال تايمز: مجلس نواب اليهود البريطانيين علق عضوية نائب رئيسه ويحقق مع أعضاء وقعوا رسالة انتقدت “إسرائيل”

منذ 16 mins 23 April، 2025
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