‏ ترامب: أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق مع الصين – موقع قناة المنار – لبنان
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April 23 2025 - 01:42

‏ ترامب: أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق مع الصين

منذ 33 mins 23 April، 2025
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