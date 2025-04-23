ترامب: سنبيع إنتاجنا من الطاقة خارج الولايات المتحدة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 23 2025 - 01:42

ترامب: سنبيع إنتاجنا من الطاقة خارج الولايات المتحدة

منذ 34 mins 23 April، 2025
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